Израиль атаковал посты ХАМАС в секторе Газа

Израиль атаковал в среду военные посты правящего в секторе Газа движения ХАМАС в ответ на обстрел израильских солдат у границы с палестинским анклавом. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сегодня террористы открыли огонь по солдатам из южной части сектора Газа, в ответ Армия обороны Израиля наносит удары по военным постам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в документе.

20 июля в ходе обстрела солдат группой палестинских радикалов у границы приморского анклава погиб один израильский военнослужащий. В ответ самолеты и танки Армии обороны Израиля поразили 68 целей ХАМАС в секторе Газа. По данным палестинского минздрава, в результате ударов погибли трое палестинцев.

Палестинские группировки, действующие в секторе Газа, при содействии ООН и Египта достигли договоренности о возобновлении перемирия с Израилем с полуночи 21 июля. Изначально соглашение о прекращении взаимных атак в Газе между Израилем и палестинскими группировками удалось достичь также при участии Египта 14 июля после нескольких дней обмена десятками ударов.

С 30 марта в Газе палестинцы проводят "Марш возвращения". Каждая пятница, когда акции протеста приобретают массовый характер, оборачивается столкновениями и беспорядками в районах сектора, граничащих с Израилем. По данными палестинских медиков, с конца марта жертвами стычек с израильскими солдатами в секторе Газа стали не менее 140 палестинцев, ранения и тяжелые отравления газом получили десятки тысяч жителей сектора.