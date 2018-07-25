На стройплощадке в Москве обнаружили бомбу времен войны

Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории стройки в Хорошевском районе Москвы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На ул. Викторенко, д. 11 на территории стройки жилого комплекса "Прайм Тайм" строители обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения были вызваны саперы и спасатели", - говорится в сообщении.

В настоящий момент саперы уже извлекли авиабомбу.