На стройплощадке в Москве обнаружили бомбу времен войны
25 июля 2018 22:23 116
Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории стройки в Хорошевском районе Москвы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"На ул. Викторенко, д. 11 на территории стройки жилого комплекса "Прайм Тайм" строители обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения были вызваны саперы и спасатели", - говорится в сообщении.
В настоящий момент саперы уже извлекли авиабомбу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!