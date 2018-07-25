В Белом доме анонсировали новую встречу Трампа с Путиным
Президент США Дональд Трамп хочет провести следующую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году после окончания расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится "российская охота на ведьм", поэтому мы договорились, что это будет после первого числа года (в 2019 году - ред.)", - приводит слова Болтона пресс-служба Белого дома.
В сообщении Белого дома не уточняется, с кем именно была достигнута договоренность - у Трампа с его помощниками или с российской стороной.
"Охотой на ведьм" Трамп часто называет расследование так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и его предполагаемые связи с российскими властями.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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