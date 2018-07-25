Второй финал Всемирной боксерской суперсерии состоится в Саудовской Аравии
25 июля 2018 23:55 141
Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе между чемпионом мира по версии WBA Super Джорджем Гроувзом и Каллумом Смитом состоится 29 сентября 2018 года, сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Встреча состоится в Джидде (Саудовская Аравия). Первоначально поединок должен был пройти в июле этого года, однако был отложен из-за травмы Гроувза.
Гроувз на пути в финал сломил сопротивление Джейми Кокса и Криса Юбэнка-младшего. Смит же одолел Эрика Скоглунда и Никки Хольцкена.
Напомним, что 21 июля в Москве Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии и собрал чемпионские пояса по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, а также трофей Мохаммеда Али.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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