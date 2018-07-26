СМИ: в подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
26 июля 2018 00:17 165
Футбольный мяч чемпионата мира 2018 года, который президент России Владимир Путин подарил главе США Дональду Трампу на пресс-конференции в Хельсинки, оснащен чипом, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Bloomberg, встроенное в снаряд устройство обеспечивает возможность обмена данными на расстоянии около десяти сантиметров. Отмечается, что чип используется в рекламных целях.
В компании-производителе мяча отказались от комментариев, могла ли российская сторона взломать устройство. Также остается неясным, имеется ли у данного чипа уязвимость безопасности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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