На границе Газы палестинцы ранили израильского офицера
26 июля 2018 00:28 197
Израильский офицер получил ранение, попав под палестинский обстрел на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В ответ военные открыли огонь по позициям боевиков из правящего движения ХАМАС, где, по данным местных медиков, погибли трое палестинцев.
"В результате инцидента со стрельбой, произошедшего ранее на юге сектора Газа, ранение средней тяжести получил офицер Армии обороны Израиля", - говорится в пресс-релизе.
Это самый серьезный инцидент с прошлой пятницы, когда в ответ на гибель солдата от пули палестинского снайпера Израиль атаковал почти 70 объектов ХАМАС в секторе Газа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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