Трамп заявил о новой фазе в отношениях с ЕС

США и ЕС вступают в новую фазу взаимовыгодных отношений, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы встретились в Белом доме, чтобы запустить новую фазу отношений... - крепких отношений, от которых будут выигрывать обе стороны", - сказал Трамп.