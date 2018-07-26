Трамп заявил о новой фазе в отношениях с ЕС

26 июля 2018 07:22

США и ЕС вступают в новую фазу взаимовыгодных отношений, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы встретились в Белом доме, чтобы запустить новую фазу отношений... - крепких отношений, от которых будут выигрывать обе стороны", - сказал Трамп.

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