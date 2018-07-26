Uber и Cabify приостановили работу в Барселоне из-за нападений таксистов

Водители сервисов автомобильных перевозок Uber и Cabify решили приостановить свою работу в Барселоне на неопределенный срок из-за нападений официальных таксистов, которые происходили в среду, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщило объединение предпринимателей Unauto VTC, которое занимается обеспечением выдачи лицензий автомобилей напрокат с водителями (VTC). В объединении заявили, что работа будет приостановлена до "нормализации ситуации".

В среду началась двухдневная забастовка таксистов в Барселоне, к которой присоединились водители в других городах. Причина - судебное решение о приостановке ограничений по выдаче лицензий типа VTC (автомобиля напрокат с водителем, ими пользуются компании Uber и Cabify). В течение дня в Барселоне произошло как минимум два нападения на автомобили Uber, причем в одном из них находились туристы из Франции, в том числе ребенок. Кроме того, во время акций протеста происходили столкновения между силами правопорядка и таксистами.

"Для сектора VTC самое главное безопасность водителей и пассажиров. Вследствие нападений организованных радикальных групп мы приняли решение временно приостановить оказание услуг до того времени, пока ситуация не окажется под контролем", - говорится в сообщении Unauto VTC. Объединение также потребовало от властей задержать виновных и привлечь их к судебной ответственности.

В середине марта сервис такси Uber возобновил работу в Барселоне после почти четырехлетнего перерыва. Компания заявила, что будет предоставлять свои услуги через службу UberX - водители должны иметь лицензию VTC - автомобиля, который можно взять напрокат, с водителем. При этом водители должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Данный тип лицензии обходится на порядок дешевле, чем официальная лицензия такси.

26 июня власти Барселоны утвердили квоты - на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. Кроме того, согласно этому решению, помимо самой лицензии, водители должны иметь разрешение Городского института такси.