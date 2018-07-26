Бельгийский велогонщик проехал 60 км с переломом коленной чашечки - ФОТО
26 июля 2018 07:56 167
Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер, выступающий за команду Quick-Step Floors, проехал около 60 километров с переломом коленной чашечки, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент случился на 16-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Во время гонки бельгиец вылетел в кювет, где и сломал коленную чашечку.
"Вот что бывает, когда с переломом коленной чашечки ты решаешь проехать еще 60 км", - написал в своем твиттере Жильбер.
Жильбер снялся с гонки после этапа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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