В Кабуле не менее четырех силовиков погибли при теракте

Не менее четырех сотрудников службы безопасности погибли в результате террористической атаки в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, рядом с силовиками в районе Баг-е-Дауд подорвался террорист-смертник. Ранения получили пять человек.

Ответственность за нападение взяли боевики из радикального движения "Талибан".