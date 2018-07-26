В Кабуле не менее четырех силовиков погибли при теракте
26 июля 2018 08:06 153
Не менее четырех сотрудников службы безопасности погибли в результате террористической атаки в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным полиции, рядом с силовиками в районе Баг-е-Дауд подорвался террорист-смертник. Ранения получили пять человек.
Ответственность за нападение взяли боевики из радикального движения "Талибан".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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