Лесной пожар в Калифорнии: эвакуированы 12 тысяч жителей
Природный пожар на юге штата Калифорния распространился на город Айдилуайлд к востоку от Лос-Анджелеса, из-за чего эвакуировались 12 тысяч жителей, сообщает местный телеканал 8 News NOW телекомпании CBS, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает телеканал, несколько домов были охвачены пламенем, но сообщений о раненных нет. Полиция Калифорнии задержала одного автомобилиста для допроса после того, как поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве возле отправной точки пожара в округе Риверсайд.
По данным служащих национального заповедника Сан Бернардино, пожар уже охватил более 12 квадратных километров. На странице национального парка в Twitter объявлено о "немедленной эвакуации" для жителей районов Айдилуайлда.
Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушует более 60 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний - на западе страны и в штате Аляска. В штатах Калифорния, Колорадо и Юта эвакуированы сотни жителей. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 11,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 30 тысяч. Губернатор штата Калифорния 6 июля объявил режим ЧС в округе Сан-Диего в связи с лесными пожарами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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