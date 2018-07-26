В Лондоне сотня пожарных тушит жилой дом

Пламя вспыхнуло на пятом этаже исторического здания в престижном районе Западный Хэмпстед. Здание построили во второй половине девятнадцатого века. Жильцов элитного дома успели эвакуировать, и на этот час информации о жертвах и пострадавших нет, сообщает телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.