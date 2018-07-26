В Лондоне сотня пожарных тушит жилой дом
26 июля 2018 08:51 177
Пламя вспыхнуло на пятом этаже исторического здания в престижном районе Западный Хэмпстед. Здание построили во второй половине девятнадцатого века. Жильцов элитного дома успели эвакуировать, и на этот час информации о жертвах и пострадавших нет, сообщает телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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