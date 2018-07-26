Продолжение шпионского скандала в России

26 июля 2018 10:11

Роскосмос проинформирован следственными органами о задержании гендиректора НПО им Лавочкина Сергея Лемешевского, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, передает Day.Az.

"Мы подтверждаем информацию о задержании Лемешевского", - сказал глава пресс-службы Владимир Устименко.

Уголовное дело в отношении Лемешевского, который покинет свой пост 2 августа, возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере", ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. Генеральный директор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков "Фрегат" и всех российских межпланетных станций) подал заявление об увольнении с должности, ранее подтвердил РИА Новости Устименко.

Исполняющим обязанности гендиректора назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az