Продолжение шпионского скандала в России

Роскосмос проинформирован следственными органами о задержании гендиректора НПО им Лавочкина Сергея Лемешевского, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, передает Day.Az.

"Мы подтверждаем информацию о задержании Лемешевского", - сказал глава пресс-службы Владимир Устименко.

Уголовное дело в отношении Лемешевского, который покинет свой пост 2 августа, возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере", ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. Генеральный директор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков "Фрегат" и всех российских межпланетных станций) подал заявление об увольнении с должности, ранее подтвердил РИА Новости Устименко.

Исполняющим обязанности гендиректора назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.