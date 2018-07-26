В Венесуэле появится новый боливар

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выпуске в обращение деноминированной венесуэльской валюты - суверенного боливара - с 20 августа и его привязке к криптовалюте "петро", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Новый боливар появится 20 августа, он будет иметь привязку к "петро", будет новая денежная система. И с боливара будут убраны пять нулей", - заявил Мадуро в прямом эфире государственного телевидения страны.

Изначально предполагалось, что с суверенный боливар будет введен 4 июня вместо нынешнего боливара, обесцененного в результате гиперинфляции, однако тогда предполагалось, что с купюр будут убраны три нуля, а не пять. Однако затем власти отложили реализацию этого решения.

Мадуро представил также образцы новых монет и купюр - от 0,5 до 500 боливаров. В среду курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы, по данным портала Dolar Today, превысил 3,5 миллиона боливаров. При этом минимальная зарплата в стране составляет 3 миллиона боливаров, а с учетом обязательных выплат на приобретение минимальной продуктовой корзины - 5,2 миллиона.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Для работы с "петро" президент намерен создать четыре экономические зоны. Как заявил Мадуро, Центральный банк Венесуэлы может покупать золото за "петро", все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартовала продажа жилья за эту криптовалюту.

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