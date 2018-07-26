У посольства США в Пекине произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО

В Пекине произошел взрыв около здания американского посольства. Об этом на сообщает The Associated Press со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно фотографиям в соцсетях, на месте происшествия виден дым, а также полицейские машины, которые окружили здание посольства в северо-восточной части города.

Правоохранительные органы пока не предоставили комментарий в связи с произошедшим. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:



Нажмите на видео для просмотра:

