У посольства США в Пекине произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО

26 июля 2018 10:25

В Пекине произошел взрыв около здания американского посольства. Об этом на сообщает The Associated Press со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно фотографиям в соцсетях, на месте происшествия виден дым, а также полицейские машины, которые окружили здание посольства в северо-восточной части города.

Правоохранительные органы пока не предоставили комментарий в связи с произошедшим. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

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Pekində ABŞ səfirliyi yaxınlığında partlayış -1

Нажмите на видео для просмотра:
Pekində ABŞ səfirliyi yaxınlığında partlayış

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