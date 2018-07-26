В Сибири горят около 30 тысяч гектаров леса

Почти 30 тысяч гектаров леса горит на севере Иркутской области в зоне космомониторинга, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Один лесной пожар действует на территории лесного фонда Иркутской области. Возгорание зарегистрировано в Усть-Илимском районе. Его площадь - 35 гектаров. В тушении задействовано шесть сотрудников лесной охраны и девять единиц наземной техники. Кроме этого, леса горят на севере региона в зоне космомониторинга.

"На утро 26 июля в зоне космомониторинга на территории Катангского района находятся 17 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Общая площадь этих возгораний составляет 29 414 гектаров", - говорится в сообщении правительства области.

Пожары, находящиеся в зоне космического мониторинга, по решению комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности не ликвидируют, поскольку они не угрожают населенным пунктам.

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