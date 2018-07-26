Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине - ВИДЕО

Около посольства США в Пекине полицейские задержали женщину, которая облила себя бензином и пыталась совершить самосожжение, передает агентство Reuters. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что у здания произошел взрыв. Очевидцы рассказали, что сначала произошел громкий хлопок, после чего появился густой дым. Повреждения получила полицейская машина, стоявшая неподалеку.

По предварительным данным, некий мужчина попытался забросить бомбу за ограду здания дипмиссии, однако она взорвалась прежде, чем ему удалось это сделать. О состоянии предполагаемого смертника ничего не сообщается.

В настоящее время весь район происшествия окутан густым дымом, дорога возле посольства перекрыта, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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