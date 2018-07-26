Внедорожник провалился во внезапно возникшую дыру - ВИДЕО

В США внедорожник неожиданно провалился сквозь землю, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Инцидент произошел в городе Шеридан, штат Колорадо. Автомобиль марки Toyota RAV4 упал в яму глубиной около 4,5 метра и практически полностью погрузился под воду. Водитель Эшли Мэриш (Ashley Marisch) сумела выкарабкаться из машины до того, как ее затопило.

Ролик снял Тай Адамс (Tye Adams), проходивший мимо. "Никогда не думал, что по пути на работу увижу, как машина проваливается сквозь землю. Это абсурд. 40 тысяч долларов в трубу, если вы понимаете, о чем я", - рассказал он журналистам.

Мэриш призналась, что до сих пор не может прийти в себя от шока. "Меня переполняют эмоции, и я не могу успокоиться, но чувствую себя очень везучей и благодарна своему ангелу-хранителю за то, что помог мне вылезти из машины", - поделилась она.

По предварительным данным, причиной происшествия стали сильные дожди в регионе. Из-за них труба, проходившая под дорогой, потекла, и почву подмыло. "Во время дождя выпало 63 миллиметра осадков за полчаса, из-за этого на трубу было оказано давление более чем в 1,7 атмосферы. Труба не была рассчитана на такие нагрузки", - сказал представитель городских властей.

В 2015 году на этом же перекрестке произошел похожий инцидент. Тогда в воронку провалился полицейский внедорожник. Сержант Грег Миллер (Greg Mille), сидевший за рулем той машины, прибыл на место и выразил сочувствие водителю.

Нажмите на видео для просмотра:

