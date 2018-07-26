В Турции произошло землетрясение

В турецком курортном городе Кушадасы на побережье Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом в четверг сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подземные толчки были зафиксированы в 11:17 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 24,68 км.

О наличии пострадавших не сообщается.

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