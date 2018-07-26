В Иране заявили, что Красное море больше небезопасно для американцев

Глава спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" генерал Касем Солеймани в четверг предостерег США от отправки войск в Красное море, заявив, что оно больше небезопасно для американцев. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Красное море, которое было безопасным, для американцев больше таким не является. Подразделение "Аль-Кудс" - враг американскому солдату. Я рекомендую [президенту США Дональду] Трампу вспомнить предыдущих президентов США и не повторять их ошибки", - привело агентство слова Солеймани.

Комментируя недавние антииранские заявления американского президента, глава "Аль-Кудс" отметил, что "поведение Трампа подобно тому, как ведут себя в кабаре". "Ты можешь начать войну, но завершим ее мы, - сказал Солеймани, обращаясь к хозяину Белого дома. - Президент США должен знать, что мы ждем его и готовы пожертвовать собой". Он не уточнил, что конкретно имеется в виду под словами о "завершении войны".

Ранее президент США Дональд Трамп разместил в Twitter сообщение, в котором предупредил иранского президента Хасана Роухани о серьезных последствиях в случае, если тот будет угрожать Вашингтону. Реплика Трампа стала ответом на воскресное заявление Роухани, когда он предостерег США от войны с Исламской Республикой, посоветовав Трампу "не играть с огнем".

Солеймани, который возглавляет элитное иранское спецподразделение "Аль-Кудс", бригаду особого назначения КСИР, по некоторым данным, является также военным советником правительства Ирака. Солеймани включен в санкционный список СБ ООН и не имеет права покидать страну. Несмотря на это, в 2016 году он участвовал в операции иракских войск по освобождению города Эль-Фаллуджа от боевиков террористической организации "Исламское государство".

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