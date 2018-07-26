На границе Испании произошли столкновения мигрантов и полиции

Столкновения между мигрантами и полицией произошли на границе Марокко и испанского анклава Сеута, есть раненые с обеих сторон, за медицинской помощью в Красный Крест обратились около 150 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Europa Press, передает Day.Az.

Как сообщает агентство, несколько сотен человек перепрыгнули через высокие заборы на марокканско-испанской границе в Сеуте. По данным агентства, семиметровые заборы на границе штурмовали около 600 человек.

Мигранты использовали дезодоранты в качестве огнеметов и фекалии, которыми они забрасывали сотрудников органов правопорядка, сообщает агентство со ссылкой на очевидцев.

В Красный Крест обратились 592 человека, 132 из них получили ранения и травмы, одиннадцать мигрантов были доставлены в больницы. Пострадали сотрудники Гражданской Гвардии - за медицинской помощью обратились 22 сотрудника, четверо доставлены в больницы, сообщил Красный Крест на своей странице в Twitter.

Мигранты пытались срезать колючую проволоку на заборах при помощи "болгарок".

На испанско-марокканской границе в анклавах Сеута и Мелилья установлены высокие заборы с колючей проволокой, через которые мигранты пытаются попасть на испанскую территорию, при этом им часами приходится сидеть на ограждениях, пока их пытаются оттуда сбросить представители правоохранительных органов. Испанские власти ранее заявляли, что уберут колючую проволоку из "соображений гуманности".

С начала года через анклавы Мелилья и Сеута, по данным Международной организации по миграции, в Испанию попали 3125 мигрантов, не включая тех, которые пересекли границу в четверг.

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