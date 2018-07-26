В Саудовской Аравии сгорел автобус, перевозивший турецких паломников
26 июля 2018 15:58 273
Автобус с турецкими паломниками попал в аварию в Саудовской Аравии в городе Медина. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщатся, что в результате ДТП автобус сгорел.
По данным СМИ, ранены более пяти паломников, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.
Сообщается, что пострадавшие в ДТП паломники будут доставлены в Турцию в течение дня.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
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