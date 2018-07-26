Число жертв пожаров в Греции увеличилось до 83

26 июля 2018 16:01

Число жертв в результате лесных пожаров в Греции возросло до 83 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил Sputnik Греция.

Ранее сообщалось о 81 погибшем. Ранения получили не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка). Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек.

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших.

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