В России женщина из зависти убила подругу и ее ребенка

Суд в Липецке приговорил 22-летнюю жительницу города Грязи к 18,5 года колонии за убийство из зависти своей подруги и ее трехлетней дочери, сообщает в четверг региональное управление СК России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



По данным следствия, вечером 28 октября 2017 года в квартире жилого дома по улице Катукова в Липецке было обнаружено тело 21-летней липчанки, а на балконе - ее трехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Следователи выяснили, что погибшая проживала вместе с мужем, который в день убийства находился на работе, а накануне в гости к молодой семье из города Грязи приехала подруга женщины и осталась на ночь. После убийства она исчезла, взяв с собой документы и ноутбук.

Следствие возбудило дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, а также по статьям "Похищение документов" и "Кража". Максимальное наказание по этим статьям достигает пожизненного лишения свободы. Подозреваемую в убийстве задержали и заключили под стражу.

"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 18 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.



Свою вину женщина на следствии признала полностью. "Следователю свои действия объяснила внезапно возникшей личной неприязнью к школьной подруге и завистью", - сообщает региональное управление СК.

Как ранее рассказала РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России области Юлия Кузнецова, подсудимая была отчислена из института, у нее не было постоянной работы, постоянного места жительства, регистрации. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что женщина вменяемая и в момент убийства отдавала отчет своим действиям. После случившегося она пыталась скрыть следы преступления: смыла пятна крови, заперла дверь ключом. Как отмечала Кузнецова, девочка была убита потому, что стала свидетельницей убийства матери.



