Более тысячи мирных жителей погибли при ударах коалиции в Сирии и Ираке
26 июля 2018 17:21 128
Удары коалиции во главе с США в Сирии и Ираке с 2014 года привели к гибели 1059 мирных жителей, говорится в отчете коалиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 1059 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", - говорится в заявлении.
По состоянию на конец июня эта цифра составляла 939 человек.
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