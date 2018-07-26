Во Вьетнаме рухнул истребитель, оба пилота погибли

26 июля 2018 18:53

Во Вьетнаме разбился истребитель-бомбардировщик Су-22У ВВС страны, оба члена экипажа погибли. Об этом сообщает портал VnExpress, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Авария произошла во время тренировочного полёта. Самолёт вылетел с авиабазы Тхосуан. Через 20 минут после взлёта связь с пилотами пропала. Через некоторое время местные жители услышали звук взрыва. Выяснилось, что истребитель рухнул на гору вдали от населённых пунктов, благодаря чему удалось избежать жертв на земле.

По данным СМИ, самолёт пилотировали опытные лётчики. Причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

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