Афины затопило после сильного шторма

26 июля 2018 19:03

Наводнение, вызванное сильным штормом, обрушилось на Афины в четверг. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Sputnik Греция.

Северные пригороды Афин затоплены. Полиция перекрыла в целях безопасности главные дороги в пригородах Кисифья и Неа Эритрея.

Пожарная служба Афин получила 140 звонков от граждан с просьбой о помощи, в частности относительно откачивания воды из затопленных домов.


 

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