Афины затопило после сильного шторма

Наводнение, вызванное сильным штормом, обрушилось на Афины в четверг. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Sputnik Греция.



Северные пригороды Афин затоплены. Полиция перекрыла в целях безопасности главные дороги в пригородах Кисифья и Неа Эритрея.

Пожарная служба Афин получила 140 звонков от граждан с просьбой о помощи, в частности относительно откачивания воды из затопленных домов.



