Американец не выдержал рекордной жары и угнал скорую

Житель американского города Меса, штат Аризона, угнал машину скорой помощи, потому что не хотел идти пешком в жаркую погоду. Об этом сообщает Fox 10 Phoenix, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

37-летний Тодд Шелл (Todd Shell) выписался из больницы, вышел на улицу и обнаружил, что там невыносимо жарко. Возле больницы стояла пустая машина скорой помощи, только что доставившая нового пациента. Парамедики спешили и забыли вытащить ключ из замка зажигания. Шелл решил воспользоваться этим, сел в машину и уехал.

Вскоре полиция выследила угонщика по сигналу GPS-маяка, которым был оборудован автомобиль. После ареста Шелл объяснил, что направлялся домой за деньгами. По его словам, он планировал купить сэндвич, перекусить, а потом вернуть машину.

Мужчине предъявлены обвинения в незаконном использовании транспортного средства и бегстве от сотрудников правоохранительных органов.

Угон был совершен 24 июля, когда температура воздуха в соседнем Финиксе достигла рекордного уровня - 47 градусов Цельсия. Издание Arizona Republic отмечает, что такая жара фиксировалась в этом городе только один раз - в 2014 году.