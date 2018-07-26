Вихрь унес палаточный городок на фестивале в Германии - ВИДЕО

Незапланированное воздушное шоу устроила гостям фестиваля электронной музыки Parookaville погода - налетевший вихрь "навел порядок" в палаточном лагере на аэродроме в немецкой коммуне Веце (земля Северный Рейн-Вестфалия). Посетители сняли на видео поднявшиеся в небо вещи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Забавный инцидент произошел в заключительный день фестиваля, собравшего порядка 80 тысяч человек. Налетевший вихрь закружил и поднял в воздух личные вещи, палатки, столы, стулья и пакеты с едой. Скорость "полета" была невысока, а потому создавалось ощущение некой рукотворности происходящего.

Метеорологи предположили, что наблюдавшееся явление было не мини-торнадо, как его окрестили зрители, а пылевым вихрем. Сбив позаимствованные вещи в кучу, он быстро сошел на нет.



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