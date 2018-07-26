Рейс Air China из Парижа в Пекин вернулся в аэропорт вылета

Самолет Air China, выполнявший в среду рейс из Парижа в Пекин, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за информации о террористической угрозе, говорится в заявлении авиаперевозчика. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Авиакомпания получила подозрительное сообщение о возможной террористической угрозе, в целях обеспечения безопасности, рейс CA876 вернулся обратно в аэропорт Парижа, находившиеся на борту люди и сам самолет не пострадали", - сообщила авиакомпания в соцсети Weibo.

В аэропорту имени Шарля де Голля подтвердили инцидент, но не смогли сообщить подробности.

"Я могу вам подтвердить, что самолет, о котором вы говорите, действительно развернулся в Париж. Более того, он уже приземлился. Причину такого происшествия я сообщить не могу", - сказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.



