Меган Маркл в платье в стиле 50-х годов поддержала принца Гарри на турнире по поло - ФОТО

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая с принцем Гарри уедет в тур по США весной 2019 года, решила поддержать своего супруга на турнире по поло. Она пришла на мероприятие в платье стиля 50-х годов, чтобы подбодрить супруга в благотворительном турнире в поддержку африканских детей, которые живут с ВИЧ и СПИДом (The Sentebale Polo Cup-2018), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На стадионе в Беркшире Меган появилась в джинсовом платье от Carolina Herrera с глубоким А-образным вырезом и широким поясом с квадратной пряжкой, сообщает Vogue. Свой образ герцогиня Сассекская дополнила нюдовыми туфлями Aquazurra на высоких каблуках, плетеной сумкой от J Crew в тон обуви, а также солнцезащитными очками Michael Kors. Волосы Меган традиционно собрала в элегантный пучок.

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Меган Маркл в платье от Carolina Herrera на The Sentebale Polo Cup-2018

Фото: Getty

Как сообщает DailyMail, перед турниром королевская чета посетила обед со спонсорами и поклонниками, а уже потом Меган отправилась болеть за мужа с трибун.