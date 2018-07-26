В Германии разгорелись лесные пожары площадью 130 гектаров

26 июля 2018 20:26

Пожары в сосновом лесу общей площадью 130 гектаров разгорелись в федеральной земле Бранденбург на востоке страны в четверг, сообщает таблоид Bild со ссылкой на пожарные и полицейские службы.

По данным издания, один из пожаров, площадь которого составляет 90 гектаров, возник рядом с шоссе А9 недалеко от города Потсдам. Сообщается, что дорога перекрыта в направлении города Лейпциг. Жителей деревни Фихтенвальде, находящейся в непосредственной близости к A9, попросили готовиться к эвакуации, подготовить необходимые вещи, медикаменты и документы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Другой пожар возник в районе Тельтов-Флеминг и распространился на площадь 40 гектаров.

Отмечается, что постоянная летняя жара и засуха в последние годы приводит к лесным пожарам в Берлине и земле Бранденбург.


 

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