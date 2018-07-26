ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»

Сотрудники ФСБ провели обыск в квартире жителя Зеленограда Сергея Тараскина, в 2010 году объявившего себя "временно исполняющим обязанности президента СССР". Об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск прошел в рамках расследования дела об экстремизме. При этом сам Тараскин был опрошен в качестве свидетеля.

"Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире Тараскина, изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации "СССР", уставные документы, печати, типографская продукция", - подчеркнул источник.