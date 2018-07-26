Сирийские войска планируют выдвигаться в регионы, занятые террористами

Войска сирийской армии планируют выдвигаться во все регионы, подконтрольные террористам, в настоящее время целью является в том числе провинция Идлиб, заявил президент Сирии Башар Асад в четверг в интервью российским СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С самого начала войны, когда террористы только начали контролировать некоторые регионы в Сирии, мы четко сказали: наш долг как правительства освободить каждый дюйм сирийской земли. Сейчас мы завершили освобождение Гуты, мы заканчиваем освобождение юго-западной части Сирии. Сейчас Идлиб - наша цель, хотя не только Идлиб", - сказал Асад.

"Сейчас, конечно, есть территории в восточной части Сирии, которые контролируются различными группировками. Некоторые из них - ИГИЛ*, но это небольшие очаги, а также "ан-Нусра"* и другие экстремистские формирования. Поэтому мы будем выдвигаться во все эти регионы. Военные - а мы отдаем это на их усмотрение - будут определять приоритеты, и Идлиб - один из них", - подчеркнул сирийский лидер.