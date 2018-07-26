В Италии три человека скончались от "болезни легионеров"

Жертвами вспышки легионеллеза, так называемой болезни легионеров, на севере Италии за несколько дней стали три человека, сообщили местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Случаи заражения зафиксированы в северной области Ломбардия, в городе Брессо неподалеку от Милана.

"По последним данным, легионеллезом заразились 26 человек", - заявил мэр Брессо Симоне Кайро, заверив, что ситуация находится под контролем. Большинство заболевших уже выписаны из больниц, однако от инфекции погибли трое пожилых местных жителей, проживавших в историческом центре города.

Пробы воды, взятые в Брессо, выявили наличие бактерии Legionella, вызывающей заболевание, в доме одного из заразившихся, а также в воде городского фонтана. Местные власти распорядились закрыть четыре фонтана и городской сад, который посещала одна из жертв болезни.

Похожая по симптомам на пневмонию или сильный грипп "болезнь легионеров" получила это название в июле 1976 года, когда от нее в очень короткий срок погибли около 30 делегатов съезда Американского легиона, проходившего в американском городе Филадельфия. В начале 1977 года американские медики сообщили об открытии возбудителя новой болезни - неизвестной ранее бактерии Legionella premophilia.

Идеальной средой для ее существования и размножения служит система кондиционирования воздуха и вентиляция. Заражение происходит при вдыхании зараженных бактериями капелек воды, а случаев передачи "болезни легионеров" от человека к человеку не зарегистрировано.

Наиболее часто смертельно опасное заболевание поражает людей среднего и пожилого возраста, а также тех, кто страдает заболеваниями легких и почек или диабетом. Симптомы могут включать повышение температуры, озноб, боли в мышцах и голове, понос, сухой кашель и одышку.