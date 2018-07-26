Эрдоган: солидарность между Турцией и РФ вызывает ревность у некоторых стран

Солидарность между Турцией и Россией вызывает ревность у некоторых стран, заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган в Йоханнесбурге, где проходит 10-й саммит БРИКС. Об этом сообщает Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Солидарность между нашими странами вызывает у некоторых стран ревность", - сказал турецкий лидер во время приветствия президента РФ Владимира Путина.

После этих слов лидеры приступили к закрытым для прессы переговорам.

Ранее турецкий лидер также заявлял, что отношения между Россией и Турцией находятся на подъеме.

"Наши отношения двусторонние находятся на подъеме. Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею ввиду сирийский кризис, и в сфере экономики. По плану реализуются все наши крупные проекты", - заявил Путин. Он отметил, что рад этой возможности пообщаться на полях саммита в ЮАР. "Очень рад возможности увидеть Вас и сверить часы по нашей совместной работе", - сказал Путин.

Лидеры констатировали рост товарооборота и развитие сотрудничества во многих сферах. "Между нашими странами, между Турцией и Россией во всех областях - это касается как и военной, так и торговой, культурной и туристической сферы, одним словом, во всех сферах наши двусторонние отношения развиваются очень быстро", - сказал Эрдоган. Он также высказал уверенность, что поставленные задачи по увеличению товарооборота будут достигнуты, а туристический поток из России будет увеличиваться.

"Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 млн российских туристов", - сообщил он.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп рассказало намерениях ввести "значительные санкции" против Турции за содержание под стражей американского пастора Эндрю Брансона. При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ Трампу написална своей странице в Twitter, что Анкара "никогда не будет терпеть угроз от кого-либо".

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов в середине июля сообщила журналистам о том, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой для достижения соглашения по покупке турецкой стороной американских зенитных ракетных систем "Пэтриот" вместо российских С-400. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.