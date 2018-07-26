В Турции ответили на обещание Трампа ввести против страны санкции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу о том, что Турция не намерена терпеть угрозы каких-либо стран. Он написал об этом на своей странице в Twitter, комментируя заявлениеамериканского лидера Дональда Трампа о намерении Вашингтона ввести санкции против Анкары, если задержанный в республике американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Никто не диктует Турции, как ей поступать. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Перед законом все равны без каких-либо исключений", - написал политик.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп рассказал о намерениях ввести "значительные санкции" против Турции за содержание под стражей американского пастора Эндрю Брансона. Он также вновь выступил с призывом "немедленно освободить невинного честного человека".

Протестантский пастор, проживавший в районе Измира, был арестован в прошлом году. Его обвиняют в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (FETO). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 году.

7 мая Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы. 25 июля его перевели под домашний арест. Следующее заседание суда, на котором будет рассмотрено его дело, пройдет в Измире 12 октября.