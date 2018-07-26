Источник рассказал о состоянии здоровья Кобзона

26 июля 2018 23:30

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в Госдуме, передает Day.Az.

Ранее ряд СМИ сообщили о госпитализации депутата.

"(Состояние Кобзона) тяжелое, но он стабилен", - сообщил источник.

Он также выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. "Он сильный и всегда побеждает", - сказал собеседник.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az