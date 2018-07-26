Источник рассказал о состоянии здоровья Кобзона

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в Госдуме, передает Day.Az.

Ранее ряд СМИ сообщили о госпитализации депутата.

"(Состояние Кобзона) тяжелое, но он стабилен", - сообщил источник.

Он также выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. "Он сильный и всегда побеждает", - сказал собеседник.