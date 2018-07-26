Источник рассказал о состоянии здоровья Кобзона
26 июля 2018 23:30 374
Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в Госдуме, передает Day.Az.
Ранее ряд СМИ сообщили о госпитализации депутата.
"(Состояние Кобзона) тяжелое, но он стабилен", - сообщил источник.
Он также выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. "Он сильный и всегда побеждает", - сказал собеседник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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