США анонсировали расширение санкций против России

Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что американский конгресс может принять законопроект об антироссийских санкциях до конца года, сообщает агентство Блумберг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Конгресс, вероятно, примет законопроект о санкциях против России в этом году", - цитирует агентство Коркера.

Политик добавил, что хотел бы утвердить документ "в ближайшие месяцы".