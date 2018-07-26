США анонсировали расширение санкций против России

26 июля 2018 23:35

Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что американский конгресс может принять законопроект об антироссийских санкциях до конца года, сообщает агентство Блумберг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Конгресс, вероятно, примет законопроект о санкциях против России в этом году", - цитирует агентство Коркера.

Политик добавил, что хотел бы утвердить документ "в ближайшие месяцы".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az