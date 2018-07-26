Греческий министр назвал возможную причину пожаров в стране
26 июля 2018 23:49 189
Первый заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас заявил о наличии "серьезных признаков" того, что причиной пожаров, начавшихся в понедельник близ Афин, стал поджог. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до плюс 40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. Их жертвами, по последним данным, стали 85 человек. В среду и четверг на смену жаре пришли ливни.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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