Греческий министр назвал возможную причину пожаров в стране

26 июля 2018 23:49

Первый заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас заявил о наличии "серьезных признаков" того, что причиной пожаров, начавшихся в понедельник близ Афин, стал поджог. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до плюс 40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. Их жертвами, по последним данным, стали 85 человек. В среду и четверг на смену жаре пришли ливни.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az