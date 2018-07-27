В США закрыли журнал актрисы Гвинет Пэлтроу
Издательство Condе Nast закрыло журнал Goop, посвященный изучению нетрадиционной медицины, основателем которого является американская актриса Гвинет Пэлтроу. Об этом в среду сообщила газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает газета, журнальное издательство Condе Nast прекратило выпуск Goop после выхода двух номеров журнала. Основной причиной послужило отсутствие подтверждения фактов, приводимых в журналах, а также отсутствие альтернативных точек зрения со стороны представителей медицины и науки. Журнал неоднократно подвергался критике как со стороны интернет-пользователей, так и со стороны профессиональных врачей, которые обвиняли его в лженауке и опасности некоторых методов лечения.
Гвинет Пэлтроу - американская актриса, снявшаяся в таких фильмах, как "Большие надежды", "Влюбленный Шекспир", "Талантливый мистер Рипли" и других.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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