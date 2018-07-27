Пентагон начнет работы по развертыванию сенсоров и перехватчиков в космосе
Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему министерства обороны, должно будет в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет, такая норма содержится в проекте оборонного бюджета страны, который приняла в четверг палата представителей конгресса.
Палата представителей США проголосовала в четверг за согласованную с сенатом версию оборонного бюджета объемом в 716 миллиардов долларов. Законопроект должен теперь утвердить сам сенат. Как ожидается, сенат одобрит его на следующей неделе, после чего документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года.
Сроки размещения в космосе перехватчиков не определены, но, по оценке ряда экспертов, речь может идти о ближайшем десятилетии.
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Работы будут проводиться агентством ПРО совместно с агентством перспективных оборонных исследований и ВВС.
В настоящее время ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.
Ранее США указывали, что система ПРО развертывается против баллистических ракет Ирана и КНДР. Принятие в бюджете нормы о размещении сенсоров и перехватчиков в космосе произошло с одной стороны на фоне начала переговоров США с КНДР по денуклеаризации, а с другой стороны - на фоне разработки и внедрения в России новейших стратегических видов вооружения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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