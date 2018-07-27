Капитализация Facebook рухнула за день более чем на $500 млрд

Капитализация Facebook за день резко снизилась с $629,71 млрд до $119,4 млрд, что стало исторически антирекордом на фондовом рынке США. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что стоимость акций Facebook в четверг, 26 июля, снизилась на рекордные 19%. К моменту закрытия торгов ценные бумаги торговались по $176,26. Такой показатель, добавили в агентстве, привел к падению рыночной капитализации компании до $119,4 млрд. Днем ранее она оценивалась в $629,71 млрд - такое падение стало самым большим снижением капитализации за день за всю историю фондового рынка США.

Ранее сообщалось, что глава социальной сети Марк Цукербергпотерял около $17 млрд из-за негативных прогнозов по Facebook.