КНДР передала США останки американских солдат
27 июля 2018 07:15 177
Власти Северной Кореи передали США останки американских солдат, которые погибли во время Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Самолет С-17 ВВС США с останками павших военнослужащих вылетел из Вонсана, Северная Корея... С-17 перевозит останки на авиабазу Осан, где 1 августа состоится официальная церемония репатриации", - говорится в сообщении ведомства.
В данный момент неизвестно, останки скольких солдат переданы Соединенным Штатам.
В Белом доме назвали это событие "значимым первым шагом" для перезапуска репатриации останков американских солдат из КНДР.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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