В Лондоне неизвестный в маске устроил перестрелку с полицией

В районе Форест-Гейт в восточной части Лондона неизвестный мужчина в маске устроил перестрелку с полицией, сообщает газета Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам очевидцев, на месте происшествия работают не менее 20 полицейских. Воздушное пространство патрулируют вертолеты.

Одна из очевидцев отметила, что как минимум два человека получили ранения. Другой свидетель рассказал о "быстрой стрельбе" и "полицейских с большими пулеметами".