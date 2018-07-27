Иран выпустит криптовалюту для обхода санкций США

Иран в ближайшее время может выпустить собственную криптовалюту, чтобы обойти новые экономические санкции президента США Дональда Трампа, пишет CoinDesk со ссылкой на местное официальное издание PressTV, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

План по разработке "отечественной" криптовалюты был вынесен на повестку министерства науки и технологии. Алиреза Далири, отвечающий за инвестиционные вопросы департамента, заявил, что разработка проекта ведётся совместно с Центральным банком Ирана.

"Мы пытаемся подготовить основу для использования местной цифровой валюты", - цитирует его слова издание.

Новая криптовалюта будет обеспечиваться иранской фиатной валютой риалом и токенизировать ее, что должно позволить осуществлять внутренние и внешние транзакции в обход американских санкций, вступающих в силу в следующем месяце.

В мае США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении экономических санкций, которые вступят в силу 6 августа и ограничат доступ страны к американскому доллару.

Далири заявил, что его ведомство планирует интегрировать блокчейн в центральный банк страны в течение ближайших трёх месяцев и выпустить криптовалюту, которую смогут начать внедрять местные коммерческие банки.

Согласно информации на сайте министерства науки и технологии Ирана, ранее в этом месяце Далири уже высказывался в поддержку идеи создания местной цифровой валюты.

"Наша цель состоит в обеспечении успеха тех, кто входит в это пространство, и заключении контрактов в нем", - сказал он.

В апреле Далири сообщил о необходимости создания "совместной криптовалюты", которая позволит осуществлять транзакции между местными и зарубежными компаниями.

Ранее аналогичный шаг предприняла Венесуэла, запустившая обеспеченную ресурсами криптовалюту Petro, также призванную помочь ей обойти американские санкции. В то время как президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об успехе своего предприятия, администрация Трампа наложила санкции и на саму криптовалюту Petro.