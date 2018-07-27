Трамп обвинил Twitter в "теневой блокировке" страниц республиканцев

Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в ограничении просмотров страниц известных республиканцев и обещал провести расследование по этому поводу. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В то же время американский лидер не привел никаких доказательств своего утверждения.

"Twitter ведет скрытую блокировку видных республиканцев. Нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику", - написал президент США.

Отметим, что "скрытая" или "негласная" блокировка включает ограничение видимости пользователей при поиске, особенно через автозаполняемую поисковую строку в интерфейсе Twitter.