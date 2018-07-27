Трамп обвинил Twitter в "теневой блокировке" страниц республиканцев
27 июля 2018 07:39 165
Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в ограничении просмотров страниц известных республиканцев и обещал провести расследование по этому поводу. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В то же время американский лидер не привел никаких доказательств своего утверждения.
"Twitter ведет скрытую блокировку видных республиканцев. Нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику", - написал президент США.
Отметим, что "скрытая" или "негласная" блокировка включает ограничение видимости пользователей при поиске, особенно через автозаполняемую поисковую строку в интерфейсе Twitter.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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