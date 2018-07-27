Трамп обвинил Twitter в "теневой блокировке" страниц республиканцев

27 июля 2018 07:39

Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в ограничении просмотров страниц известных республиканцев и обещал провести расследование по этому поводу. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня

В то же время американский лидер не привел никаких доказательств своего утверждения. 

"Twitter ведет скрытую блокировку видных республиканцев. Нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику", - написал президент США. 

Отметим, что "скрытая" или "негласная" блокировка включает ограничение видимости пользователей при поиске, особенно через автозаполняемую поисковую строку в интерфейсе Twitter.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az