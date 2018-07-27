Расписание и результаты второго отборочного раунда Лиги Европы

Сегодня стартует второй отборочный раунд в Лиге Европы сезона 2018/2019 годов. Ответные поединки пройдут через неделю на полях команд, которые указаны в парах вторыми, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Второй отборочный раунд:

17:00 "Уфа" (Россия) - "Домжале" (Словения) - 0:0

17:45 "Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция) - 0:1

18:00 "Тобол" (Казахстан) - "Пюник" (Армения) - 2:1

18:00 "Вииторул" (Румыния) - "Витесс" (Голландия) - 2:2

18:00 "Кайрат" (Казахстан) - "АЗ Алкмаар" (Голландия) - 2:0

18:30 "Рудар" Веленье (Словения) - "Стяуа" (Румыния) - 0:2

19:00 "Чихура" (Грузия) - "Марибор" (Словения) - 0:0

19:00 "Хапоэль" Хайфа (Израиль) - "Хабнарфьордюр" (Исландия) - 1:1

19:00 "Бальцан" (Мальта) - "Слован" Братислава (Словакия) - 2:1

19:30 "РБ Лейпциг" (Германия) - "Хеккен" (Швеция) - 4:0

20:00 "Мольде" (Норвегия) - "Лячи" (Албания) - 3:0

20:00 "Жальгирис" (Литва) - "Вадуц" (Лихтенштейн) - 1:0

20:00 "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Раднички" (Сербия) - 2:0

20:00 ЦСКА София (Болгария) - "Адмира" Вена (Австрия) - 3:0

20:00 "Юргорден" (Швеция) - "Мариуполь" (Украина) - 1:1

20:00 "Гонвед" (Венгрия) - "Прогрес" (Люксембург) - 1:0

20:20 "Ягеллония" (Польша) - "Риу Аве" (Португалия) - 1:0

20:30 "Шахтер" Солигорск (Беларусь) - "Лех" (Польша) - 1:1

20:45 ЛАСК (Австрия) - "Лиллестрем" (Норвегия) - 4:0

20:45 "Норшелланн" (Дания) - АИК (Швеция) - 1:0

21:00 "Гурник" (Польша) - "Тренчин" (Словакия) - 0:1

21:00 "Б-36" (Фареры) - "Бешикташ" (Турция) - 0:2

21:00 "Генк" (Бельгия) - "Фола" (Люксембург) - 5:0

21:00 "Хайдук" (Хорватия) - "Славия" София (Болгария) - 1:0

21:15 "Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Сарпсборг" (Норвегия) - 2:1

21:30 "Аталанта" (Италия) - "Сараево" (Босния) - 2:2

21:30 "Партизан" (Сербия) - "Тракай" (Литва) - 1:0

21:30 "Железничар" (Босния) - "Аполлон" Лимасол (Кипр) - 1:2

21:45 "Абердин" (Шотландия) - "Бернли" (Англия) - 1:1

21:45 "Дандолк" (Ирландия) - АЕК Ларнака (Кипр) - 0:0

21:45 "Спартак" Суботица (Сербия) - "Спарта" Прага (Чехия) - 2:0

21:45 "Осиек" (Хорватия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:1

21:45 "Хиберниан" (Шотландия) - "Астерас" (Греция) - 3:2

22:00 "Стьярнан" (Исландия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:2

22:00 "Дунайска Стреда" (Словакия) - "Динамо" Минск" (Беларусь) - 1:3

22:45 "Севилья" (Испания) - "Уйпешт" (Венгрия) - 4:0