Ким Чен Ын почтил память погибшего в Корейской войне сына Мао Цзэдуна

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил могилу, в которой захоронен Мао Аньин - сын председателя КНР Мао Цзэдуна - по случаю 65-й годовщины окончания войны в Корее 1950-1953 годов, сообщают северокорейские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сын председателя Мао погиб во время авиационного удара американцев на территории Северной Кореи и покоится на кладбище китайских "народных добровольцев" в уезде Хвечхан провинции Пхёнан-Намдо.

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в Пхеньяне сообщается, что к могиле Мао Аньина от имени Ким Чен Ына и военных государственных деятелей КНДР поднесены венки.

Формально Китай не участвовал в войне, равно как и США, войска которых воевали под флагом ООН. Боевые действия были остановлены соглашением о перемирии, однако в КНДР день его подписания считается победой Корейской народной армии в отечественной войне.

"Партия и народ Китая во время (Корейской) отечественной освободительной войны, вынося многие лишения в начале становления своего собственного государства, без колебания направили своих порядочных сыновей и дочерей на корейский фронт, кровью помогая нашему народу в справедливом деле и внося бессмертный вклад для победы в войне", - приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Корейская война считается одним из самых противоречивых конфликтов прошлого века, поскольку КНДР обвиняет Южную Корею и США в агрессии, а по версии Сеула и Вашингтона, нападение было совершено со стороны Севера.

На фоне диалога США и КНДР об улучшении отношений Северная Корея передала в пятницу американцам останки 55 военнослужащих, погибших во время Корейской войны. Для этого военно-транспортный самолет ВВС США С-17 вылетел в северокорейский города Вонсан на берегу Японского моря и доставил гробы с останками на военную базу Осан в Южной Корее.

В самом Пхеньяне, как передает оттуда японское агентство Киодо, к 65-й годовщине окончания войны зажгли праздничную иллюминацию на 300-метровой пирамиде 105-этажного отеля "Рюгён". Разноцветными огнями на здании появляются изображения солдат и салюта, а также детей, держащих голубей.