Найден безопасный способ лечения болезни Альцгеймера
Ученые из Университета Тохоку в Японии выяснили, что ультразвуковые волны могут вылечить болезнь Альцгеймера без каких-либо побочных эффектов. Их исследование опубликовано в журнале Brain Stimulation, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Считается, что снижение кровотока в мозге вызывает нейродегенеративные болезни, такие как болезнь Альцгеймера, из-за того, что клетки мозга не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ. Смерть и повреждение нервных клеток является одной из основных причин деменции.
Японские ученые провели тесты на подопытных мышах, разделив их на две контрольные группы, одной из которых хирургическим путем затруднили приток крови к клеткам мозга, а второй при помощи генной инженерии внедрили состояние работы мозга, близкое к симптоматике болезни Альцгеймера.
Затем мозг мышей подвергался воздействую импульсных ультразвуковых волн низкой интенсивности три раза в день в течение 20 минут. Первая группа животных облучалась ультразвуковым волнами на протяжении пяти дней, вторая группа прошла 11 таких процедур в течение трех месяцев.
В результате ученые выявили значительное улучшение когнитивной функции у грызунов. Ультразвуковые волны вызывали увеличение выделения особого фермента, участвующего в образовании кровеносных сосудов, наряду с увеличением количества белка, играющего ключевую роль в сохранении и росте нервных клеток. При этом ультразвук не вызвал никаких побочных эффектов.
По словам ученых, такая терапия может быть использована и при лечении людей, в особенности пациентов пожилого возраста с высоким риском развития заболевания. При этом такая процедура не требует хирургического вмешательства и анестезии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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